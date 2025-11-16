Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası süreci, Türkiye’nin devreye girmesiyle yeniden canlandı. İstanbul merkezli mekanizma tekrar işler hale gelirken, 200 Ukraynalının serbest bırakılması için süreç başladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, esir takası görüşmelerinin Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla yeniden başlatıldığını açıkladı. Umerov, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu."

Sürecin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, talimatıyla yürütüldüğü belirtilirken, tarafların İstanbul anlaşmalarını yeniden devreye sokma konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.

TEKNİK GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Umerov, takasın hayata geçirilmesi için teknik ve idari detayların kısa sürede netleşeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz."

Türkiye’nin arabulucu rolü, Kiev yönetimi tarafından sürecin kilit unsuru olarak gösterildi.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA: TAKASLARIN YENİDEN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Takasların yeniden başlamasını bekliyoruz. Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır."

İSTANBUL MEKANİZMASI GERİ DÖNDÜ

Türkiye’nin daha önce başarılı biçimde yürüttüğü esir takası arabuluculuğunun yeniden devreye alınması, uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkat çekti. Ankara’nın hem Kiev hem Moskova ile eşzamanlı diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri olması, sürecin ilerleyişinde belirleyici rol oynuyor.

MÜZEYYEN BIYIK

