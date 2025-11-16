UFC'nin tüy sıklet kategorisinde elde ettiği şampiyonluklarla isminden söz ettiren İlia Topuria, Gürci profesyonel karma dövüşçüdür. Topuria'nın hayatı, yaşı ve kariyer merak konusu haline geldi.

İlia Topuria, 18 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla UFC tüy sıklet soralamasında birinci olarak bu kategorinin en güçlü ismidir.

Gürci kökenli yetenekli sporcu, henüz 28 yaşında olmasına rağmen yenilmezlik serisiyle MMA (Karma Dövüş Sanatları) dünyasının ilgi odağı oldu.

İLİA TOPURİA KİMDİR?

İlia Topuria, Almanya'nın Halle Westfalen kentinde Megrel/Gürcü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Gürcistan'a taşındı. Gürcistan'da Grekoromen güreş ile ilgilendi. 15 yaşındayken İspanya'nın Alicante kentine taşındı ve burada Climent Club'da dövüş sanatları yapmaya başladı. 2015 yılında yerel yarışmalarda profesyonel olarak ilk defa sahneye çıktı.

Ilia Topuria'nın UFC kariyeri, Ekim 2020 yılında başladı. Topuria, 5 Aralık 2020'de Hermansson vs. Vettori etkinliğinde Damon Jackson ile karşılaştı.

10 Temmuz 2021'de Ryan Hall ile karşılaştı. Mücadeleyi birinci turda nakavtla kazandı. Volkanovski'nin İslam Mahaçev ile karşılaşması 17 Şubat 2024'e ertelendi. Topuria Volkanovski'yi mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İLİA TOPURİA'NIN BOYU VE KİLOSU KAÇTIR?

İIlia Topuria, 1.75 metre boyunda ve yaklaşık 65 kilogram ağırlığındadır. Topuria, Tüy sıklet (Featherweight) kategorisinde mücadele etmektedir.

İIlia Topuria'nın profesyonel MMA karnesi, 16 galibiyet ve sıfır mağlubiyet alması dikkat çekiyor.

SEVCAN GİRGİN

