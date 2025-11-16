Gördün Mü Yıllar Geçmiş sözleri kime ait? Yeniden gündeme geldi
Sosyal medyada sık sık paylaşılan "Gördün Mü Yıllar Geçmiş" şarkısının kime ait olduğu merak konusu haline geldi.
"Gördün Mü Yıllar Geçmiş sözleri kime ait" sorusu son günlerde müzikseverlerin en çok merak ettiği konulardan bridir.
Sosyal medyada yeniden paylaşılan ve popüler olan şarkının söz ve müziğinin kime ait olduğu arama motorlarında araştırılıyor.
GÖRDÜN MÜ YILLAR GEÇMİŞ SÖZLERİ KİME AİT?
"Gördün mü Yıllar Geçmiş" şarkısının söz ve müziğinin Hulusi Gökmeşe'ye ait olduğu açıklandı.
Son zamanlarsa sosyal medyada yeniden gündeme gelen eser, dinleyiciler tarafından sık sık araştırılmakadır. Duygusal sözleriyle dikkat çeken şarkının, Gökçemeşe'nin imzası taşıdığı biliniyor.
GÖRDÜN MÜ YILLAR GEÇMİŞ ŞARKI SÖZÜ
Gördün mü yıllar geçmiş
Bak sende yorulmuşsun
Kader senide seçmiş
Elinden yoğrulmuşsun
Ölürdüm görem diye
Sineme saram diye
Pişmanlık yaram diye
Yerlere serilmişsin
Dünyanın düzeni bu
Ne eski ne yeni bu
Üzmüş gayri seni