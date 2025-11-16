Sosyal medyada sık sık paylaşılan "Gördün Mü Yıllar Geçmiş" şarkısının kime ait olduğu merak konusu haline geldi.

"Gördün Mü Yıllar Geçmiş sözleri kime ait" sorusu son günlerde müzikseverlerin en çok merak ettiği konulardan bridir.

Sosyal medyada yeniden paylaşılan ve popüler olan şarkının söz ve müziğinin kime ait olduğu arama motorlarında araştırılıyor.

Gördün Mü Yıllar Geçmiş sözleri kime ait? Yeniden gündeme geldi

GÖRDÜN MÜ YILLAR GEÇMİŞ SÖZLERİ KİME AİT?

"Gördün mü Yıllar Geçmiş" şarkısının söz ve müziğinin Hulusi Gökmeşe'ye ait olduğu açıklandı.

Son zamanlarsa sosyal medyada yeniden gündeme gelen eser, dinleyiciler tarafından sık sık araştırılmakadır. Duygusal sözleriyle dikkat çeken şarkının, Gökçemeşe'nin imzası taşıdığı biliniyor.

GÖRDÜN MÜ YILLAR GEÇMİŞ ŞARKI SÖZÜ

Gördün mü yıllar geçmiş

Bak sende yorulmuşsun

Kader senide seçmiş

Elinden yoğrulmuşsun

Ölürdüm görem diye

Sineme saram diye

Pişmanlık yaram diye

Yerlere serilmişsin

Dünyanın düzeni bu

Ne eski ne yeni bu

Üzmüş gayri seni

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası