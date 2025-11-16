MasterChef'te haftanın ikinci elenen ismi programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı belli oldu. "MasterChef'te kim elendi, yarışmadan kim gitti?" sorusu merak konusu haline geldi.

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı MasterChef'te elenen isim belli oldu. İzleyenler tarafından ilgi gören MasterChef Türkiye'nin dün geceki son bölümünde Ayten, Barış, Sümeyye ve Murat Can arasından bir kişi yarışmaya veda etti.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin kararını açıklamasıyla stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Peki, MasterChef'te kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte, 15 Kasım 2025 MasterChef elenen yarışmacı...

MasterChefte kim elendi, yarışmadan kim gitti? Bu hafta elenen yarışmacı belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef 2. eleme oyunu sonunda yarışmacıların hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şefler değerlendirdi. En az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Ayten MasterChef'e veda etti.

MasterChefte kim elendi, yarışmadan kim gitti? Bu hafta elenen yarışmacı belli oldu!

Şeflerin kararını açıklamasıyla MasterChef'ten ayrılan Ayten duygularını tutmakta zorlandı.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası