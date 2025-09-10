Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnci Taneleri ne zaman başlayacak netlik kazanmaya başladı. İnci Taneleri 3. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı ve aynı zamanda senaristi olan Yılmaz Erdoğan, hem dizinin yeni sezonuna dair hem de üzerinde çalıştığı Organize İşler Karun Hazinesi projesine dair bilgiler paylaştı.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak büyük bir merakla takip ediliyor. Nişantaşı City’s’de görüntülenen Erdoğan, yeni sezon için çekimlerin Ocak ayında başlayacağını belirtti.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor - 1. Resim

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, 3. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Yılmaz Erdoğan, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını ve çekimlerin Ocak ayında başlayacağını açıkladı.

Şubat 2026’da izleyicilerle buluşacak İnci Taneleri yeni sezon bölümleri dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor - 2. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Perşembe akşamlarının popüler dizisi İnci Taneleri, 44. bölümüyle Mayıs 2025’te sezon finali yapmıştı. Yeni sezon çekimlerine Ocak ayında başlanacak olan dizinin Şubat 2026’da yayınlanması planlanıyor.

Yılmaz Erdoğan, dizinin kadrosuna sürpriz oyuncuların da katılacağını belirterek, izleyicilere farklı bir sezon deneyimi sunulacağını ifade etti.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi merakla bekleniyor - 3. Resim

İNCİ TANELERİ 3. SEZON TARİHİ

Dizinin 3. sezonu Şubat 2026’da Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Yeni sezon ile birlikte Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Selma Ergenç ve Kubilay Aka gibi isimlerin rol alacağı dizide, sürpriz karakterlerin de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı
