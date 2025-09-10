Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yayınlanacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yayınlanacak mı netlik kazanmaya başladı. İzleyiciler, dizinin 7. sezonunun ne zaman başlayacağını, ilk bölümün hangi tarihte yayınlanacağını ve yeni kadroya katılan oyuncuları da merak ediyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman dizisi 7. sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapımcı ekip ve kanal tarafından resmi tarih duyurusu yapılmadığı için dizinin takipçilerinde bekleyiş sürüyor. Tarih netleştiğinde resmi kaynaklardan paylaşılacak.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Kuruluş Osman dizisinin 10 Eylül 2025 Çarşamba günü ATV yayın akışında yer almadığı görülüyor.

Kuruluş Osman bu akşam ekrana gelmeyecek. Yeni sezonun başlama tarihi açıklanana kadar dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 7. sezon yayın tarihi için resmi açıklama bekleniyor. Eylül ayının gelmesiyle birçok dizinin yeni bölümleri başlamış olsa da Kuruluş Osman’ın 7. sezon ilk bölümü için kesinleşmiş bir gün paylaşılmadı. ATV ve yapımcı ekip tarafından tarih duyurusu yapıldığında izleyiciler net bilgiye ulaşabilecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. Şükrü Özyıldız, Bizans’ın Bitinya’daki kahramanı Vasilius karakterini canlandıracak. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i ise Mert Yazıcıoğlu oynayacak.

Deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar da kadroya katıldı. Güçlü performanslarıyla tanınan Burak Sergen de yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.