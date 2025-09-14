Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor

- Güncelleme:
Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti&#039;nin eski Apo&#039;su araştırılıyor
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti, Abdullah, Ahmet Mümtaz Taylan, Beyin Kanaması, Haber
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini oynayan usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılmış rolünü ise Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Settar Tanrıöğen şu sıralar internette en çok aranan isimlerden oldu. Tecrübeli oyuncunun geçmişi merak konusu... Peki Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Settar Tanrıöğen'in biyografisi ve rol aldığı yapımlar...

Show TV’de yayınlanan ve en çok takip edilen dizilerden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini oynayan usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği sağlık sorunu sonrası rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devretmişti. Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024'te beyin kanaması nedeniyle iki kez operasyon girmişti. Türkiye'nin sevilen oyuncularından Settar Tanrıöğen internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Settar Tanrıöğen kim, Settar Tanrıöğen'in eşi kim, Settar Tanrıöğen hangi diziler de oynadı? İşte Settar Tanrıöğen'in hayatı ve hakkında merak edilenler... 

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor - 1. Resim

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960'ta dünyaya geldi. Settar Tanrıöğen 65 yaşındadır, Denizlilidir. 

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor - 2. Resim

SETTAR TANRIÖĞEN EVLİ Mİ EŞİ KİM?

Settar Tanrıöğen özel hayatını göz önünde yaşamaktan çekinin ünlü isimlerden biridir. İnternet aramalarında Settar Tanrıöğen'in eşi hakkında detaylı bilgiler kamuoyuna yansımamıştır. Usta oyuncu günlük yaşamını gözlerden uzak yaşadığı ve ailesi ile vakit geçirmeyi sevdiği bilinmektedir. 

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor - 3. Resim

SETTAR TANRIÖĞEN NE MEZUNU?

Settar Tanrıöğen Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine ise 90'lı yılların başında adım atmıştır. Settar Tanrıöğen'in ismini parlatan proje ise Bir Demet Tiyatro dizisi olmuştur. Başarılı oyuncu buradaki "Saldıray Abi" rolü ile günümüzde bile anılmaktadır. 

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor - 4. Resim

SETTAR TANRIÖĞEN'İN KARİYERİ - OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tebrüceli oyuncu Settar Tanrıöğen, hem dizi hem de film sektöründe birçok önemli rolü üstlenmiştir. Her birinin de hakkını vermiştir. Uzun kariyerinde öne çıkan bazı projelerini sizler için derledik; 

Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su araştırılıyor - 5. Resim

DİZİLER

Kızılcık Şerbeti (2023-2024)

Baba Candır (2015-2017)

İkinci Bahar (1998)

Bir Demet Tiyatro (1995-2002)

FİLMLER

Vavien (2009)

Gölgeler ve Suretler (2010)

Hayalet Dayı (2015)

Saklı (2015)

Çoğunluk (2010)

Aşıklar Bayramı (2022)

TİYATRO OYUNLARI

Bir Demet Tiyatro

Yedi Kocalı Hürmüz

Dünyada Karşılaşmış Gibi

 

Ankara, İzmir ve Bursa dev ekranlar nerede? Türkiye-Almanya basketbol maçı izleme yerleri!Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi
