Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP kurultay davasıyla ilgili yeni gelişme! Mahkeme, tüm dosyaları istedi

CHP kurultay davasıyla ilgili yeni gelişme! Mahkeme, tüm dosyaları istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP kurultay davasıyla ilgili yeni gelişme! Mahkeme, tüm dosyaları istedi
CHP, Kurultay, Dava, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'nin 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal istemiyle açılan davalarda yeni gelişme yaşandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor...

İSTANBUL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararında bulunan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl, Yedek Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Asıl ile Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

ANKARA, DOSYALARI TALEP ETTİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ve CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan davaya bakan İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden dosyaları talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar...KYK yurt ücretlerine zam geldi! 2025-2025 KYK yurtları ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek - GündemErdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşmeMSB'den SDG'ye net uyarı: Hassasiyetimiz net, gerekirse Suriye'ye destek veririz! - GündemMSB'den SDG'ye bir uyarı daha!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajıDükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savundu - GündemUyuşturucuyla yakalandı, savunması pes dedirttiCumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu...  - GündemBir şehir adeta baştan kuruldu'Suça sürüklenen çocuklar' alarm veriyor! Yaş indirimi kalkıyor, ailelere yaptırım geliyor - Gündem'Suça sürüklenen çocuklar' alarm veriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...