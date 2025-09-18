Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet Bahçeli'nin bahsettiği TRÇ ittifakı nedir?

Devlet Bahçeli'nin bahsettiği TRÇ ittifakı nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Netanyahu'nun "Kudüs bizim" çıkışına tepki gösterdi. ABD-İsrail hattına karşı "Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı" önerisini gündeme taşıdı. Ardından Bahçeli'nin üzerinde durduğu TRÇ ittifakı gündem oldu. İşte merak edilenler...

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kudüs söylemlerine bir cevap da MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Gazze'de süren insani krize dikkat çeken Bahçeli, 'ABD-İsrail ortak yapımı yıkım politikasına karşı durulmalı' dedi ve çözüm için TRÇ ittifakını önerdi. Peki, TRÇ ittifakı nedir?

DEVLET BAHÇELİ'NİN BAHSETTİĞİ TRÇ İTTİFAKI NEDİR?

Bahçeli'nin TRÇ ittifakı olarak bahsettiği formül, Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan üçlü stratejik ittifakını kapsıyor.  Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın Filistin meselesini görmezden gelinerek sağlanamayacağı üzerinde duran Bahçeli'ye göre TRÇ, hem bölgesel dengelerde caydırıcı bir ağırlık oluşturabilir hem de Washington-Tel Aviv çizgisine karşı diplomatik/ekonomik denge doğurabilir.

Netanyahu’nun "Kudüs bizimdir" sözlerini “ayağımızın altında” ifadesiyle reddeden Bahçeli, Kudüs’ün düşmesinin yalnızca Filistin’i değil, bölgenin güvenliğini de zayıflatacağını belirtti. 

Devlet Bahçeli'nin bahsettiği TRÇ ittifakı nedir? - 1. Resim

TRÇ İTTİFAKININ KAPSAMI

Bahçeli, önerdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakını, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek “TRÇ” ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." sözleriyle altını çizdi. Bahçeli'nin TRÇ önerisi uluslararası alanda ABD ve İsrail'e karşı uluslararası alanda yeni bir cephe olarak değerlendiriliyor.

 

