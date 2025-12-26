Bursa’da broşür dağıtan gençlere yardım etmek isteyen arkadaşlar hayatının şokunu yaşadı. Bir güzellik salonuna girerek prosedür belgesi imzalayan iki arkadaş, 25 bin liralık icra dosyaları ile karşı karşıya geldi. İşte onlarca kişiyi dolandıranların hazırladığı tuzağın detayları…

Bursa’da Cumhuriyet Caddesi'nde iki arkadaşın yaşadıkları olay tedirgin etti. Sokakta broşür dağıtan gençlere yardımcı olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, bir güzellik salonuna girerek bilgi aldı. Görüşme sonrasında iki arkadaş, cilt bakımı için bir prosedür kağıdı imzaladı.

Dolandırılan arkadaşlar Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt

4 AY SONRA BÜYÜK ŞOK

Salondan çıktıktan sonra sürekli telefon ile iletişime geçilen iki genç kız 4 ay sonra hayatının şokunu yaşadı. İki arkadaşın adreslerine icra kağıdı geldi. Senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyleyen iki arkadaş, defalarca randevuya zorlandı.

Güzellik salonu tuzağına düşen iki arkadaş, kısa süre sonra 22 bin ve 25 bin liralık icra dosyaları içinde kendini buldu.

"MAĞDUR OLDUK"

Ceren Yıldız, şunları anlattı: İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik.

"İCRA DOSYASIYLA KARŞILAŞTIK"

Yağmur Kurt ise, "Gençlere yardımcı olmak istedik ama icra dosyasıyla karşılaştık. Benim e-Devlet'te 25 bin lira görünüyor. Başta korktuk ama cesaret ettik, diğer mağdurlar da seslerini çıkarmalı” dedi.

SALON BOŞALMIŞ

İki arkadaş, daha sonra gittiklerinde güzellik salonunu boş buldu. Çevredeki vatandaşlar, çok sayıda kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını söyledi. Firmanın telefonlarının ise hep meşgul çaldığı öğrenildi.

