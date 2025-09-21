Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in 'Gazze pazarlığı' iddialarına sert çıktı! "Sağır duymaz uydurur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

23 Eylül'de BMGK'ya hitap edeceğim. Özellikle Gazze konusunu gündeme getireceğim, Türkiye'nin uluslararası barışa yaptığı katkılara değineceğim. Türkiye'nin yürüttüğü dış politikasını bir kere daha anlatacağım.

(Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır.

8 Aralık devrimiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin de yeni yönetimiyle orada bulunması bizim için de sevindirici bir özelliktir.

25 Eylül'de Trump'la görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretimize geldi. Görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Biz her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var bu tabi sevindirici. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da birkaç Filistin'i tanıyan ülke de göreceğiz.

"ŞARA'YI ANKARA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"

Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Katar'da biz de Şara ve arkadaşıyla görüşmemiz oldu. Ankara'da da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız.

"GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Donald Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı yaptığı iddiasına ise sert sözlerle cevap verdi: