BM'de Gazze için diplomatik savaş! Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımı dile getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki salı günü BM Genel Kurulu'nda 15. kez dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul (BMGK) toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 14 hitabında da dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturmuştu.

'BASKI VE YAPTIRIM' ÇAĞRISI BEKLENİYOR

BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, bugüne kadarki hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açtı ve dünyaya ders verdi. Erdoğan'ın 80'inci BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma İsrail'in tüm insanlık suçlarının hesabını vermesi, bu olana kadar da dünyanın Netanyahu hükümetine baskı ve yaptırım uygulaması yönünde çağrı yapması bekleniyor.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan BM genel Kurulu'ndaki 'Gazze için manifesto' niteliğinde olması beklenen hitabının ardından Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri, özellikle uçak alımları konusu ana gündem olacak. Erdoğan'ın, ikili görüşmede de Gazze'deki krize ayrı parantez açabileceği değerlendiriliyor.

BAŞKANLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAK

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye, katliamın bitmesi noktasında kendisiyle benzer yol haritası, anlayış ve politikaya sahip ülkelerle daha yakın çalışacak. Bu ülkelerle birlikte planlı ve sistemli şekilde adımlar atılacak.

KIBRIS İÇİN KRİTİK ZİRVE

BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Hristodulidis'in katılımıyla üçlü görüşme yapılması planlanıyor. Kıbrıs Türkünün uğradığı haksızlıkları her yıl BM kürsüsünden dünyaya haykıran Erdoğan'ın bu yıl da adadaki fiili durumu ve KKTC'nin tanınması hususunu dile getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan'ın, Türkiye'nin ilk günden itibaren sona ermesi için çaba harcadığı esir takası ve tahıl koridoru gibi önemli adımların atılmasına vesile olduğu Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da mesajlar verebileceği değerlendiriliyor.