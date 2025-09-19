Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de Beyaz Saray'a gidiyor! Trump görüşmenin detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da kabul edeceğini bildirdi.

25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum.