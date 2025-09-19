Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silvan Kitabesi cevabı: Kudüs'e ait tek çakıl taşı dahi vermeyiz

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 13.'sü düzenlenen TEKNOFEST programında konuştu.

Teknofest'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest küresel bir marka oldu." dedi.

Savunma sanayisinde de ambargolara, zorluklara rağmen büyük bir başarı gösterildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz" diye konuştu.

"KUDÜS'E AİT TEK ÇAKIL TAŞI DAHİ VERMEYİZ"

Silvan Kitabeleri tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz." dedi.

"BİZ SULTAN ABDÜLHAMİD'LERİN TORUNUYUZ"

Bağımsız Filistin kurulana kadar mücadeleye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunuyuz, aynı yolda gidiyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe ecdadın emanetlerini sahip çıkacak Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. Biz Müslümanlarla birlikte tüm insanların haklarını savunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, TEKNOFEST'in öncü neferleri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'umuzda sizlerle bir aradayız... Dünyanın e büyük havacılık, uzat ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 13.'sünü düzenlemenin haklı kıvancı içindeyiz.

"TEKNOFEST KUŞAĞI GÖZ DOLDURUYOR"

Buradaki atmosfer siz gençlerimizin heyecanı beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin başarılarına bizzat tanıklık etmek ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. TEKNOFEST kuşağı yine göz dolduruyor.

Alanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz için, teknoloji tutkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan başarı tablomuzu fikirleriyle süsleyen genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşuğunuz için sizleri tebrik ediyorum.

Şundan da büyük memnuniyet duydum, bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 65 farklı yarışmaya, 96 ülkeden 560 bin takım ve bir milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyorum.

"REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEK"

TEKNOFEST'in rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Vakti olan vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum

Türkiye olarak teknolojide ve savunma sanayiinde çok farklı bir ivme kazanmış bulunmaktayız. Artık Türk savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik. Hedeflerimize mesafe koyulmasına izin vermedik.

"TEKNOFEST KÜRESEL BİR MARKA OLDU"

Teknofest küresel bir marka oldu. Zorluklar baskılar karşısında yılmadan mücadele eden vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Özdemir Bayraktar abimiz ve nicelerinin azmi mücadelesi vardır. Vatanımız için ölüme yürüyen şehit ve gazilerimizin kahramanlığı vardır.

"İHA VE SİHA TEKNOLOJİSİNDE İLK 3^TEYİZ"

Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Tasarımda, seri üretime kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA'larımızla tamamı yerli üretim uçak ve helikopterlerimizle gök vatanda çıkarma gemilerimiz insansız deniz araçları, firkateynlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle mavi vatanda yeni nesil insansız araçlar, tanklarımız ve otonom zırhlı muhabere araçları, kontrol, radar, elektronik harp sistemlerimizle karada gücümüze güç katıyoruz. 27 Ağustos'ta toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbeyi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık.

Yapay zeka teknolojilerinde de atılımlara hazırlık içindeyiz. Elektronik sosyal hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması sevindirici. Nereden nereye. Türk yaparsa yapar.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR, İZZETİDİR, ŞEREFİDİR"

Son günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka tarafında bu hakikati bilmeleri vardır. Geçen gün bir tanesi çıkmış Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. İlk kıblemiz Kudüs'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz

Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunuyuz, aynı yolda gidiyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe ecdadın emanetlerini sahip çıkacak Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. Biz Müslümanlarla birlikte tüm insanların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek.

Rabbim inanıyorum ki bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip edecek. 23 aydır maruz kaldıkları onca barbarlığa rağmen topraklarını terk etmeyen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Sizlere veda etmeden önce Ali Fuad Başgil'in şu sözünü her birinize özellikle hatırlatmak isterim: