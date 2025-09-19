Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek! Tarih ve yeri açıkladı

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'deki APEC zirvesinde Çin lideri Xi Jinping ile görüşmek için anlaştığını duyurdu.

Güney Kore, zirveye ekim ayının sonları ile kasım ayının başları arasında, ülkenin güneydoğusundaki Gyeongju kentinde ev sahipliği yapacak.

Trump Çinli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir telefon görüşmesini az önce tamamladım. Ticaret, fentanil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme ihtiyacı ve TikTok anlaşmasının onaylanması gibi çok önemli birçok konuda ilerleme kaydettik.

‎

Ayrıca Başkan Xi ile Güney Kore'de yapılacak APEC Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda da anlaştık. Önümüzdeki yılın başlarında Çin’e gideceğimi ve Başkan Xi’nin de uygun bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceğini konuştuk.

‎

Görüşme oldukça iyi geçti. Yeniden telefonla görüşeceğiz, TikTok onayını takdir ediyorum ve ikimiz de APEC'teki görüşmemizi sabırsızlıkla bekliyoruz.