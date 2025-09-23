Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BM'de konuşan Trump'ın prompter'ı bozuldu: Kim kullanıyorsa başı büyük belada

BM'de konuşan Trump'ın prompter'ı bozuldu: Kim kullanıyorsa başı büyük belada

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Prompter cihazının çalışmadığını belirten ve kağıttan konuşmasını okuyan Trump, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü BM Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde...

ABD Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Oturumu'na katılmak üzere BM Genel Merkezi'ne geldi.

"BAŞI BÜYÜK BELADA..."

Zirve dikkatle takip edilirken Trump'ın başına talihsiz bir olay geldi. Kürsüye gelen ABD Başkanı'nın prompter'ı bozuldu. Bu duruma tepki gösteren Trump, "Bu konuşmayı prompter olmadan yapıyorum. Prompter şu anda çalışmıyor ve bu benim için çok büyük bir sıkıntı değil. Burada sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" dedi.

BM'de konuşan Trump'ın prompter'ı bozuldu: Kim kullanıyorsa başı büyük belada - 1. Resim

ERDOĞAN DA KONUŞACAK

BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşmasıyla başlayan zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüden açıklamalarda bulunacak.

 

