Erdoğan–Trump zirvesi öncesi Kongre'den skandal talep! Yunanistan için nöbet tuttular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yapacağı kritik görüşme öncesi, Yunan ve İsrail lobisinin destekçisi Kongre üyeleri Türkiye’nin F-35 talebine karşı Washington’da alarm zilleri çaldı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis ile Demokrat isimler Dina Titus ve Chris Pappas, yaptıkları ortak açıklamada “F-35’lerin Türkiye’ye verilmesi ABD yasalarını ihlal eder ve tehlikeli bir emsal oluşturur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile yapacağı görüşmede F-35’lerin yeniden satın alınmasını masaya yatıracağını duyurmuştu. Ancak Yunan asıllı vekiller, “ABD müzakerelerde çok dikkatli olmalı” diyerek Trump’a seslendi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından 2020'de ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından çıkarılmıştı.

Türkiye, aradan geçen beş yıla yakın sürede, bu yaptırımların haksız olduğunu dile getirdi ve tedarik gündemde kalmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde de Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye'ye yapılacak savunma yardımlarının ciddi şartlara bağlanmasını önerirken, F-16 ve F-35 satışlarını da hedef aldı.

Türkiye'nin ulaştığı kaynaklara göre teklif metninde, "İsrail'in Türkiye üzerindeki nitelikli askeri üstünlüğünün (Qualitative Military Edge – QME, ABD’nin İsrail'in bölgede herhangi bir ülkeye karşı teknolojik ve operasyonel olarak üstün kalmasını sağlama politikası) korunması" gerektiği net şekilde ifade edilmişti.

'TÜRKİYE HAKLI OLARAK PROGRAMDAN ÇIKARILDI'

Milletvekilleri, Türkiye’nin 2019 yılında Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi almasının ardından programdan çıkarıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, S-400 satın alarak ABD yasalarını açıkça ihlal etti. Bu durum ABD’nin savunma teknolojisinin güvenliğini doğrudan tehlikeye atıyor ve NATO içindeki stratejik bütünlüğü sarsıyor.”

RUSYA FAKTÖRÜ VE İSTİHBARAT TEHLİKESİ

Açıklamada, S-400 sisteminin kullanımının devam etmesi ve aynı anda F-35 savaş uçaklarına erişim talebinin, ABD’nin hassas askeri yeteneklerini Rus istihbaratına maruz bırakabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca bu durumun müttefikler arasında güven krizine yol açabileceği ileri sürüldü.

'TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUR'

CAATSA yaptırımlarına uymanın yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan hükümetinde ciddi bir değişiklik olmadan ödüllendirilmesi, tehlikeli bir emsal teşkil edecek ve ABD dış politikasının güvenilirliğini zayıflatacaktır.”

Milletvekilleri açıklamalarını, “Birleşik Devletler yasalarını, ittifaklarını ve uluslararası düzeni savunmada kararlı kalmalıdır” sözleriyle bitirdi.

MİÇOTAKİS, ERDOĞAN'LA NELER KONUŞACAK?

New York’ta gerçekleşecek Erdoğan–Miçotakis görüşmesi öncesi Atina basını, üç “dikenli” başlığa dikkat çekiyor:

Kıbrıs: Yunan tarafı, Türkiye’nin adadaki tutumunu gündeme getirmeyi planlıyor.

Doğu Akdeniz enerji aramaları: Deniz yetki alanları ve arama faaliyetleri, masadaki en kritik başlıklardan biri.

Avrupa savunma projeleri: Türkiye’nin yeniden dahil olma çabaları, Yunanistan ve Kıbrıs’ın itirazlarıyla karşılaşıyor.

Atina’ya göre görüşmenin amacı, krizleri büyütmeden iletişim kanallarını “sakin sularda” tutmak. Ancak Ankara’nın Trump ile yapacağı temasların gölgesinde bu görüşmenin daha da gergin geçeceği öngörülüyor.