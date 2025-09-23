ABD basını iddia etti: Türkiye, Boeing’ten sonra Lockheed Martin uçaklarına da talip oldu

ABD merkezli Bloomberg News, Türkiye’nin dev bir alım planına hazırlandığını yazdı. Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzlerce Boeing yolcu uçağı ve Lockheed Martin savaş uçağı satın almayı planlıyor. Ayrıca 10 milyar doların üzerinde yerli üretim anlaşmaları hedefleniyor.

TRUMP'IN ONAYINA BAĞLI

Bloomberg’in aktardığına göre anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına tabi olacak.

DÜNYA ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ'NE KİTLENDİ 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak Erdoğan–Trump görüşmesi öncesinde iddialar ortaya atıldı. ABD basını, görüşmede Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve Türkiye ile F-35 programına dönüş için müzakerelerin masada olacağını yazdı. ERDOĞAN'DAN F-35 MESAJI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı ile görüşmede F-35 savaş uçaklarının satın alınması konusunu müzakere edeceğiz" dedi. S-400 KRİZİNDEN F-35 MASASINA Türkiye'nin 2019'da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması, Washington'un tepkisine yol açmış; Trump yönetimi, Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye daha sonra F-16 jetleri için anlaşma imzalayarak süreci dengelemişti.

TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDE HANGİ SAVAŞ UÇAKLARI VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinde gündemdeki en sıcak başlıklardan biri yine savaş uçakları olacak. Türkiye, S-400 hava savunma sistemi alımı sonrası çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil olmayı istese de, envanterinde hâlâ güçlü filoları bulunuyor. Peki Türkiye'nin envanterinde hangi savaş uçakları var?

TÜRKİYE'NİN F-4E "TERMİNATÖR" SERÜVENİ

ABD yapımı F-4E savaş uçakları, Türkiye’ye ilk kez 1970’lerde girdi. 40 uçakla başlayan bu süreçte, 1980’lere kadar sayılar hızla arttı. Körfez Savaşı sırasında 40 adet daha hibe edilen F-4E’ler, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü oldu.

1997’de İsrail ile yapılan anlaşmayla modernize edilen 54 uçak "F-4E Terminatör 2020" adını aldı. Ancak sık sık kaza ve teknik arızalarla gündeme gelen bu jetler için 2020’de envanterden çıkarılma planı yapılmıştı. F-35 projesinin çökmesi ve darbe girişimi sonrası pilot krizleri nedeniyle F-4E’ler hâlâ aktif kullanılıyor. Şu anda yaklaşık 30 F-4E Türkiye’nin envanterinde uçmaya devam ediyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN BEL KEMİĞİ: F-16'LAR

Türkiye’nin asıl gücü ise F-16 savaş uçakları. 1987’den itibaren TUSAŞ tarafından üretilmeye başlanan bu jetler, kısa sürede filonun bel kemiğini oluşturdu. 1987-1995 arasında 160 adet F-16 envantere katıldı, 1999’a kadar bu sayı 240’a yaklaştı.

Bugün Türk Hava Kuvvetleri’nde yaklaşık 250 F-16 aktif görev yapıyor. Özellikle Irak’ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda bir filodan fazla, yani 20’den fazla F-16 aynı anda havalanabiliyor.

F-16'LAR NASIL YENİLENDİ?

F-16’ların modernizasyonu Türkiye için kritik bir süreç oldu. Lockheed Martin ile yapılan anlaşmaların yanı sıra TUSAŞ ve ASELSAN da devreye girdi. Blok 50+ seviyesine getirilen uçaklar radar, zırh ve yakıt kapasitesiyle güçlendirildi.

2021’de ABD’den 40 adet Blok 70 Viper talep edildi, ancak modernizasyonun TUSAŞ tarafından yapılabileceği açıklandı. Böylece yerli imkanlarla uçakların ömürleri 2030’lara kadar uzatıldı.

TÜRKİYE'NİN YENİ UMUDU: KAAN

Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ilk test uçuşunu Şubat 2024’te gerçekleştirdi. Milli Muharip Uçak projesiyle ortaya çıkan KAAN, 2030’lardan itibaren F-16’ların yerini alacak.

Her yıl 24 adet üretim hedefiyle KAAN’ların Türk Hava Kuvvetleri’ndeki filoları güçlendirmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, NATO ülkeleri 2040’ta altıncı nesil jetlere geçerken Türkiye’nin geride kalmaması için üretim sürecinin hızlandırılması şart.

TÜRKİYE'NİN UÇAKLARI NEREDE KULLANILIYOR?

Türkiye’nin F-16 ve F-4 filosu hâlen Irak ve Suriye operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. F-4E’ler daha çok eğitim ve belirli görevlerde öne çıkarken, F-16’lar ise operasyonların asıl yükünü taşıyor.

KAAN’ın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin hava gücünde köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Türkiye’nin savaş uçakları tartışılırken en önemli dönüm noktası F-35 krizi oldu. Ankara, Rusya’dan S-400 alımı sonrası ABD tarafından programdan çıkarıldı. Bu karar, hem Türkiye’nin hava filosunu hem de savunma sanayii projelerini derinden etkiledi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, F-4 ve F-16’ların modernize edilerek hâlen güçlü bir şekilde kullanılabileceğini belirtiyor ve "Mevcut sayı yeni uçak almayı gerektirmiyor" dedi.