ABD’de Türkiye maddesi: Yardım kısıtlamaları için değişiklik teklif edildi

DIŞ HABERLER—ABD Kongresi'nde 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'ye yönelik yeni kısıtlamalar içeren değişiklik teklifleri yeniden gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye'ye yapılacak savunma yardımlarının ciddi şartlara bağlanmasını önerirken, F-16 ve F-35 satışlarını da hedef aldı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı kaynaklara göre teklif metninde, "İsrail'in Türkiye üzerindeki nitelikli askeri üstünlüğünün (Qualitative Military Edge – QME, ABD’nin İsrail'in bölgede herhangi bir ülkeye karşı teknolojik ve operasyonel olarak üstün kalmasını sağlama politikası) korunması" gerektiği net şekilde ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞINA FREN

Yeni değişiklik teklifinde şu koşullar yer aldı: Türkiye’ye silah satışının, "ABD müttefiklerinin egemenliğini tehdit etmediği", "terör gruplarına destek vermediği" ve "ABD’nin düşmanlarından savunma sistemi satın almadığı" belgelenene kadar engellenmesi. F-16 ve F-35 gibi modern savaş uçaklarının satışına ek kısıtlamalar getirilmesi. İsrail’in bölgede "askeri üstünlüğünü" kaybetmemesi için Türkiye’ye yönelik dengeleyici sınırlamaların uygulanması.

ANKARA'YA GÖZ DİKTİLER!

İki partiden gelen milletvekilleri, Türkiye'nin "ABD müttefiklerinin egemenliğini tehdit ettiği, düşman ülkelerden savunma sistemleri satın aldığı ve destek verdiği aktörlerle işbirliği yaptığı" iddialarını öne sürerek, silah transferlerinin askıya alınmasını teklif etti.

TÜRKİYE HEDEF ALINDI, İSRAİL BASINI KÖPÜRTTÜ

İsrail merkezli medya kuruluşları, Kongre’deki bu teklifleri manşetlerine taşıdı. Özellikle Jewish Insider, Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların artırılması gerektiğini savundu. İsrail lobisinin etkili olduğu çevrelerde, F-16 satış sürecine müdahale çabalarının yeniden hız kazandığı gözlendi.

İSRAİL MERKEZLİ PLANLAR TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİNLİĞİNE TAKILDI

Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında Türkiye'nin kararlı duruşu, bazı aktörlerde rahatsızlığa neden olmuştu. Ankara’nın bölgesel projelerde söz sahibi olması ve Filistin meselesine dair kararlı tutumu, bu yeni yaptırım girişimlerinin zeminini oluşturdu.

ABD'DE İSRAİL LOBİSİ GERÇEĞİ

Chicago Üniversitesi’nden siyaset bilimci Profesör John Mearsheimer, ABD dış politikası üzerine yaptığı açıklamalarda İsrail lobisinin etkisine dikkat çekti.

Amerikalı sunucu Tucker Carlson’a verdiği kapsamlı mülakatta konuşan Mearsheimer, Washington’un İsrail’e koşulsuz desteğinin, ABD’nin ulusal çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı.

Mearsheimer, "Amerikan siyasetinde İsrail lehine hareket eden güçlü bir lobi var ve bu lobi, özellikle Gazze’de yaşananların üzerini örtmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü profesör, ABD'de karar alıcıların İsrail’in çıkarlarını önceleyen politikalar üretmek zorunda bırakıldığını, bunun ise Amerikan halkının aleyhine olduğunu söyledi.

“Gazze’de yaşananlar soykırımdır” diyen Mearsheimer, Washington’un İsrail’e koşulsuz desteğinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini savundu.

Mearsheimer, İsrail’in Gazze’de "Filistinlileri ulusal kimliklerinden ötürü sistematik olarak yok etmeye çalıştığını" ve bunun “etnik temizlik” girişimi olduğunu hatırlattı.