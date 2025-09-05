Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’de Türkiye maddesi: Yardım kısıtlamaları için değişiklik teklif edildi

ABD’de Türkiye maddesi: Yardım kısıtlamaları için değişiklik teklif edildi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD’de Türkiye maddesi: Yardım kısıtlamaları için değişiklik teklif edildi
ABD, Türkiye, Savunma, F-16, F-35, İsrail, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı kaynaklara göre, ABD Kongresi’nde Türkiye yeniden hedef alındı! 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında sunulan değişiklik teklifleri, Ankara’ya silah satışlarını durdurmayı ve F-16 ile F-35 transferlerine ek kısıtlamalar getirmeyi öngörüyor. Teklif metninde İsrail’in Türkiye üzerindeki askeri üstünlüğünün korunması gerektiği açıkça yer aldı.

DIŞ HABERLER—ABD Kongresi'nde 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'ye yönelik yeni kısıtlamalar içeren değişiklik teklifleri yeniden gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye'ye yapılacak savunma yardımlarının ciddi şartlara bağlanmasını önerirken, F-16 ve F-35 satışlarını da hedef aldı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı kaynaklara göre teklif metninde, "İsrail'in Türkiye üzerindeki nitelikli askeri üstünlüğünün (Qualitative Military Edge – QME, ABD’nin İsrail'in bölgede herhangi bir ülkeye karşı teknolojik ve operasyonel olarak üstün kalmasını sağlama politikası) korunması" gerektiği net şekilde ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞINA FREN

Yeni değişiklik teklifinde şu koşullar yer aldı:

Türkiye’ye silah satışının, "ABD müttefiklerinin egemenliğini tehdit etmediği", "terör gruplarına destek vermediği" ve "ABD’nin düşmanlarından savunma sistemi satın almadığı" belgelenene kadar engellenmesi.

F-16 ve F-35 gibi modern savaş uçaklarının satışına ek kısıtlamalar getirilmesi.

İsrail’in bölgede "askeri üstünlüğünü" kaybetmemesi için Türkiye’ye yönelik dengeleyici sınırlamaların uygulanması.

ANKARA'YA GÖZ DİKTİLER!

İki partiden gelen milletvekilleri, Türkiye'nin "ABD müttefiklerinin egemenliğini tehdit ettiği, düşman ülkelerden savunma sistemleri satın aldığı ve destek verdiği aktörlerle işbirliği yaptığı" iddialarını öne sürerek, silah transferlerinin askıya alınmasını teklif etti. 

TÜRKİYE HEDEF ALINDI, İSRAİL BASINI KÖPÜRTTÜ

İsrail merkezli medya kuruluşları, Kongre’deki bu teklifleri manşetlerine taşıdı. Özellikle Jewish Insider, Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların artırılması gerektiğini savundu. İsrail lobisinin etkili olduğu çevrelerde, F-16 satış sürecine müdahale çabalarının yeniden hız kazandığı gözlendi.

İSRAİL MERKEZLİ PLANLAR TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİNLİĞİNE TAKILDI

Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarında Türkiye'nin kararlı duruşu, bazı aktörlerde rahatsızlığa neden olmuştu. Ankara’nın bölgesel projelerde söz sahibi olması ve Filistin meselesine dair kararlı tutumu, bu yeni yaptırım girişimlerinin zeminini oluşturdu.

ABD'DE İSRAİL LOBİSİ GERÇEĞİ

Chicago Üniversitesi’nden siyaset bilimci Profesör John Mearsheimer, ABD dış politikası üzerine yaptığı açıklamalarda İsrail lobisinin etkisine dikkat çekti.

Amerikalı sunucu Tucker Carlson’a verdiği kapsamlı mülakatta konuşan Mearsheimer, Washington’un İsrail’e koşulsuz desteğinin, ABD’nin ulusal çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı.

Mearsheimer, "Amerikan siyasetinde İsrail lehine hareket eden güçlü bir lobi var ve bu lobi, özellikle Gazze’de yaşananların üzerini örtmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü profesör, ABD'de karar alıcıların İsrail’in çıkarlarını önceleyen politikalar üretmek zorunda bırakıldığını, bunun ise Amerikan halkının aleyhine olduğunu söyledi.

“Gazze’de yaşananlar soykırımdır” diyen Mearsheimer, Washington’un İsrail’e koşulsuz desteğinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini savundu.

Mearsheimer, İsrail’in Gazze’de "Filistinlileri ulusal kimliklerinden ötürü sistematik olarak yok etmeye çalıştığını" ve bunun “etnik temizlik” girişimi olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Dış Haberler

Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralıCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı - DünyaJoe Biden yeniden ameliyata alındı!Karayipler’de savaş provası! Venezüella F-16’ları ABD gemisini kıskaca aldı - DünyaVenezüella F-16’ları ABD gemisini kıskaca aldıUkrayna’dan 60 milyon dolarlık darbe! Rusya’nın güneyini koruyan radar imha edildi - DünyaRusya’nın güney hattı savunmasız kaldı!Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı - DünyaYolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralıTavuk yemeği sonrası hastanelik oldu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı - DünyaTavuk yemeği sonrası hastanelik oldu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktıTürkiye’nin karşı çıktığı GSI hattı yerle bir oldu! Yunanistan ve GKRY’de rüşvet ağı ifşa oldu - DünyaTürkiye karşı çıktı, proje çöktü!
Sonraki Haber Yükleniyor...