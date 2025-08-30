ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisi devrede! Türkiye’ye karşı yeni yaptırım paketi

ABD Kongresi, yıllık savunma yetki tasarısına (NDAA) eklediği bir değişiklikle, Türkiye'nin Hamas ile olan muhtemel bağlantılarını incelemeleri için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne bir rapor hazırlama talebinde bulundu.

ABD Kongresi’nde İsrail ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen Kongre üyesi Dan Goldman, 2024 yılında yapılan gizli bir brifingde Türkiye'nin Filistin ile olan ilişkilerini incelemek için rapor talep etmişti. Ağustos ayında Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin isteği doğrultusunda rapor isteği yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE'NİN GAZZE YARDIMLARI İNCELENECEK

ABD istihbarat kurumları, Türkiye’nin Gazze'ye finansal ya da başka türden destek sağlayıp sağlamadığını, Türk yetkililerin bölgedeki grupların faaliyetlerinden haberdar olup olmadığını ve Ankara'nın bu gruplara yönelik eylemlerini 120 gün içinde bir raporla sunacak.

Rapor, Kongre’ye açık bir biçimde sunulacak ancak daha hassas bulgular gizli eklerle detaylandırılabilecek.

YUNAN LOBİSİNDEN SKANDAL ADIM

Türkiye’nin, özellikle Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu ve bölgesel güvenlikteki önemli rolü, her geçen gün daha da kritik hale geliyor.

Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI) ve Amerikan Yahudi Komitesi gibi uluslararası savunma koalisyonlarının desteğiyle, ABD Kongresi üyeleri sadece Gazze’yi değil, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) de hedef alacak şekilde Türkiye’nin bölgesel politikalarını sorgulamak için yeni adımlar atıyor.

Yunan lobilerine yakın bazı milletvekilleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki dış politikasını ve Kıbrıs’taki askeri varlığını gerekçe göstererek, Ankara’ya yönelik yeni kısıtlayıcı adımlar atacağını öne sürdü.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında sunulan üç ayrı değişiklik önerisi, doğrudan Türkiye'yi hedef alacak.

Öte yandan Pentagon Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki varlığına ilişkin kapsamlı bir güvenlik raporunun hazırlanması bekleniyor.

Söz konusu rapor, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile birlikte 180 gün içinde tamamlanacak.

New Jersey Temsilcisi Demokrat Josh Gottheimer tarafından sunulan bir diğer öneride ise, Türkiye’ye yönelik silah satışlarının sınırlandırılmasını istendi.

Öneriye göre, Ankara’nın Yunanistan, GKRY ve diğer ABD müttefiklerinin egemenliğini ihlal etmediğine dair yönetim tarafından güvence verilmeden Türkiye’ye silah transferi yapılmayacak.

Ayrıca, Türkiye’nin Amerikan silahlarını Kıbrıs’ta kullanmadığı ve gelecekte Rus yapımı S-400 gibi savunma sistemleri satın almayacağına dair taahhüt vermesi talep edildi.