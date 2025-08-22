İngiliz milletvekilleri KKTC için isyan etti: Rum lobisi demokrasiye darbe vuruyor!

İngiltere’nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etmesinin ardından görevinden istifaya zorlanması, hem İngiliz siyaset çevrelerinde hem de Türk sivil toplum kuruluşlarında sert tepkilere yol açtı.

Afzal Khan, geçtiğimiz hafta KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyareti sonrasında Kıbrıs Rum lobisinin baskısı ve bazı Muhafazakâr vekillerin tepkileri üzerine elçilik görevinden istifa etmişti.

"RUM LOBİSİ İNGİLTERE'NİN TARAFSIZLIK İLKESİNİ TEHDİT EDİYOR"

İngiltere merkezli Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) ve Britanya Türk Derneği (BTA), Avrupa, Amerika ve Denizaşırı Bölgelerden sorumlu Bakan Stephen Doughty ve Ticaret Bakanı Douglas Alexander’a ayrı ayrı mektuplar gönderdi. Mektuplarda, Khan’ın ziyaretine gösterilen tepkinin “ayrımcı ve adaletsiz” olduğu vurgulandı.

Mektuplarda şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere, garantör ülke olarak Kıbrıs’taki iki egemen topluma da eşit mesafede durmak zorundadır. Rum lobisinin yönlendirmesiyle alınan bu tür kararlar, Birleşik Krallık’ın tarafsızlığına gölge düşürmektedir".

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE TEHDİT, PARLAMENTOYA GÖLGE"

İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Lord Northbrook ve Demokratik Birlikçi Parti (DUP) Milletvekili Sammy Wilson, Afzal Khan’a yapılan baskının “ifade özgürlüğüne açık müdahale” olduğunu belirtti.

"Milletvekilleri yıllardır Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret edip Kıbrıslı Türk yetkililerle görüşüyor. Ancak Khan'ın tek taraflı şekilde dışlanması çifte standardın açık bir örneğidir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da olaya sert tepki gösterdi:

"Bir milletvekilinin sadece Kıbrıs Türk halkının demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşmesi nedeniyle baskı ve tehditle istifa ettirilmesi, demokrasi adına kara bir lekedir." diyen Tatar, Birleşik Krallık'ın garantör ülke olarak adil, dengeli ve yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

EUROFİGHTER ANLAŞMASINA DA HEDEF OLDULAR

İngiltere-Türkiye savunma iş birliği de Rum lobisinin hedefinde. BTA, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alım sürecine karşı yürütülen lobi faaliyetlerini de “organize, düşmanca ve İngiliz çıkarlarına aykırı” olarak nitelendirdi.

"İngiltere ile Türkiye arasında milyar dolarlık savunma ve ticaret anlaşmalarını sabote etmeye çalışan bu lobicilik faaliyetleri, sadece Türk toplumuna değil, Birleşik Krallık’ın stratejik menfaatlerine de zarar vermektedir"

"RUM LOBİSİ ENGELLİYOR, KIBRISLI TÜRKLER İZOLE EDİLİYOR"

Kıbrıslı Türk kuruluşlar, 2004 Annan Planı’na destek verilmesine rağmen, Kıbrıslı Türklerin hâlâ uluslararası izolasyon altında yaşadığını hatırlattı.

"Kıbrıslı Türklerin hak ettiği uluslararası temas ve tanınırlığı engelleyen her girişim, adadaki barış sürecine zarar vermektedir"