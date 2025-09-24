Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının perde arkası... İsmail Kapan'dan Filistin ve İsrail analizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM zirvesi temaslarını ABD'den takip eden Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Erdoğan'ın Filistin meselesinde verdiği mesajları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı. Dünya basını manşetlerinde Erdoğan'ın verdiği mesajlara yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki temaslarını takip etmek için New York'ta bulunan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Erdoğan'ın Filistin meselesinde verdiği mesajları değerlendirdi.

Suriye'nin güvenliği için Türkiye'nin yardımlarının süreceğini ifade eden Kapan, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye'nin ses yükselteceğini belirtirken bölgedeki son gelişmeleri ve New York'taki temasları aktardı.

"İSRAİL, BATI'NIN DA DESTEĞİYLE PERVASIZLAŞTI"

Gazze'de 23 aydan beri kan aktığını hatırlatan Kapan, "Soykırım yapılıyor. Dünya bunu büyük çapta seyretti. Batı dünyası bu saldırıları, İsrail'in kendini savunma gerekliliği olarak lanse etti. İsrail pervasızlaştı, arkasına Avrupa ve ABD'NİN desteğini aldı... Şimdi de açlıkla öldürüyorlar insanları. Tüm savaş suçlarını işliyorlar. Hal böyle olunca vidan ayağa kalktı. Meydanlarda protestolar başladı. Filistin davası tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde gündeme taşındı. Bu da Batılı devletlerin tek tek Filistin'i tanımasına sebep oldu" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASI YANKI UYANDIRACAK"

Gazze'deki durumun 'dehşet verici' olduğunu söyleyen Kapan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının büyük bölümünü Filistin'e ayırdı. Bunun dünya manşetlerinde yankı uyandıracağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının samimi bulunamayacağını da aktaran İsmail Kapan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara hep destek verdi. Netanyahu'yu utanmadan kahraman ilan etti. Arka planında danışıklı dövüş de var, iki yüzlülük de var... Savaşta kullanılması yasak olan silahlar kullanılıyor. ABD burada kesinlikle iki yüzlüdür. Bölge barışına en büyük tehdit bugün için ABD ve İsrail'dir."

