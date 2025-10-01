Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ORC'nin son anketi açıklandı: İşte partilerin son durumu

ORC'nin son anketi açıklandı: İşte partilerin son durumu

- Güncelleme:
ORC Araştırma’nın Ekim anketine göre, AK Parti birinci sırada yer alırken, CHP ikinci sırada yer aldı.

Araştırma şirketleri, Ekim ayı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma’nın 28-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 3830 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 31,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 29,8 ile ikinci oldu. Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti: DEM Parti %8,5, MHP %8,1, İYİ Parti %6,1, Zafer Partisi %3,1, Yeniden Refah Partisi %2,5, Yerli ve Milli Parti %2,2, Saadet Partisi %2,0, Büyük Birlik Partisi %1,7 ve diğer partiler %2,6.

ELÜL AYI ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY DAĞILIM

  • AK Parti: %31,5
  • CHP: %29,8
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %8,1
  • İyi Parti: %6,1
  • Zafer Partisi: %3,1
  • Y. Refah Partisi: %2,5
  • Yerli ve Milli Parti: %2,2
  • Saadet Partisi: %2,0
  • Büyük Birlik Partisi: %1,7
  • Diğer: %2,6
