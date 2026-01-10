Manisa Turgutlu'da yolda çökme meydana geldi. Vatandaşlar çöken yolda kemik parçaları fark edince durumu ekiplere bildirdi. İnsana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları kimlik tespiti ve detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta bulunan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çöken alanda çevrede inceleme yapan vatandaşlar, toprak içerisinde kemik parçaları görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yağmur yolu çökertti! İnsan kemikleri ortaya çıktı

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ile belediye görevlileri koordineli şekilde kazı ve inceleme çalışması yaptı.

KEMİKLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Kemiklerin kime ait olduğunun ve olayın geçmişinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise alanın daha önce eski bir mezarlık olduğunu, bulunan kemiklerin de eski mezarlara ait olabileceğini iddia etti. Kesin sonuçların Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

