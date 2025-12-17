İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 8 saatlik su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu.

17 Aralık Çarşamba günü İzmir’in farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisi uyarılarıyla güne başladı. İZSU’nun resmi duyurularına göre elektrik arızası, ana boru arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede geçici su kesintileri uygulanıyor.

17 ARALIK İZSU SU KESİNTİSİ!

İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre, 17 Aralık’ta İzmir’in Buca, Karabağlar, Konak, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin büyük bölümü ana boru arızası ve elektrik kaynaklı sorunlardan kaynaklanıyor.

Buca:

Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde 06:30-12:30 saatleri arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin, istasyonda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklandığı bildirildi. Gökdere Köyü de kesintiden etkilenecek.

Karabağlar (1. Bölge):

Doğanay, Gülyaka, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Reis mahallelerinde 09:10-11:10 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak. Kesinti, yangın hidrantı çalışması nedeniyle yapılacak.

Karabağlar (2. Bölge):

Günaltay, Kibar, Sarıyer, Selvili ve Yunus Emre mahallelerinde 08:55-10:55 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak açıklandı.

Konak:

Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 06:05-10:05 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak. Kesinti ana boru arızası nedeniyle uygulanacak.

Ödemiş:

Kaymakçı Mahallesi’nde 09:16-11:16 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Kesintinin, mahallede meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Torbalı:

Taşkesik Mahallesi’nde 09:00-11:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak. Nedeni ana boru arızası.

Urla:

İçmeler Mahallesi’nde 08:45-17:00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacak. Bölgede ana boru arızası tamiratı yapılacağı bildirildi.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU’nun açıklamasına göre, kesintilerin büyük bölümünün aynı gün içerisinde giderilmesi planlanıyor. Arızalara müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürürken, mahalle bazlı su veriliş saatleri önceden ilan edilen takvime göre şekilleniyor.

Urla İçmeler Mahallesi’nde ise ana boru arızası nedeniyle 8 saatlik su kesintisi yaşanacak. 08.45'te başlayan kesinti 17.00'de sona erecek.

