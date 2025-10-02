Bartın'da fabrikada dumandan zehirlenen işçiler hastanelik oldu
Güncelleme:
Bartın'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan 14 işçi zehirlendi.
Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
