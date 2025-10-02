Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bartın'da fabrikada dumandan zehirlenen işçiler hastanelik oldu

Bartın'da fabrikada dumandan zehirlenen işçiler hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bartın&#039;da fabrikada dumandan zehirlenen işçiler hastanelik oldu
Bartın, Kauçuk Fabrikası, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan 14 işçi zehirlendi.

Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de Tedesco'dan galibiyet sonrası 'dürüstlük' vurgusuFas'ta iç savaş görüntüleri! 3 genç protestolarda hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de yaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu! Oracıkta can verdiler - 3. SayfaYaşlı çifte cami çıkışı kanlı pusu!Afyonkarahisar'da tır motosiklete çarptı: 2 kişi öldü - 3. SayfaTır motosiklete çarptı: Feci şekilde can verdiler!Muğla'da yarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları ve yaralılar var - 3. SayfaYarım saat arayla aynı noktada iki kaza! Can kayıpları varEsenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkarak çığlık atan kadın kamerada - 3. SayfaCama koştu, avazı çıktığı kadar bağırdıEniştesinin kamyonetinde ölü bulunmuştu: Altından korkunç gerçek çıktı - 3. SayfaSır perdesi eniştenin sözleriyle kalktıMarmaris’te otelde patlama! Yaralılar var - 3. SayfaMarmaris’te otelde patlama! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...