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Bartın Irmağı'ndan korkutan görüntü geldi, balık tutmak yasaklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bartın Irmağı, Balık Ölümü, Çevre Kirliliği, Balık Tutma Yasağı, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarı yaparken ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası görüldü.

Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Bartın Irmağı'ndan korkutan görüntü geldi, balık tutmak yasaklandı! - 1. Resim

IRMAKTAN BALIK TUTMAYIN

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.

Bartın Irmağı'ndan korkutan görüntü geldi, balık tutmak yasaklandı! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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