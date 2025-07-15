Bartın'da dehşet evi! Anne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz 2025 04:40 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 04:53 - Güncelleme:

Bartın, Cinayet, Şiddet, Kıskançlık, Haber

Bartın'da bir şahıs, boşandığı karısının evine gidip kavga çıkardı. Kıskançlık yüzünden başlayan kavgaya üvey kızı da dahil olunca ortalık kan gölüne döndü. Öfkeli şahıs eline aldığı bıçakla anne ve kıza saldırdı sonra da polisi arayıp kendini ihbar etti. Adrese gelen ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı...

Olay Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. isimli şahıs boşandığı karısı Fati Asan (46) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Öfkeli şahıs, evde bulunan 27 yaşındaki üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nun da tartışmaya girmesi üzerine mutfağa koşup bıçak aldı. ANNE KIZ BİRBİRLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI Gözü dönmüş adam anne - kızı defalarca bıçakladıktan sonra elleri kanlı bir şekilde evden çıktı. Bıçağı sokak ortasına fırlattıktan sonra polisi arayıp yaptıklarını anlattı ve olduğu mevkiyi açıkladı. POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU Olay yerine giden ekipler 2 kadını da kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olduğu öğrenilen 2 kadın da ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A, yanına gelen polis ekiplerine teslim olurken, önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifade ve işlemleri için Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. İlgili Haber Ayşe'yi öldürüp cesedini valizle yola attı! Caninin ilk işi evini kırmızıya boyatmak olmuş BARTIN EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ Hastane çevresinde polis geniş güvenlik tedbiri alırken, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal hastaneye gelerek olayla ilgili detaylı bilgi aldı. İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR Ağır yaralı 2 kadının yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Aydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş