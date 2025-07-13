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Aydın'da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aydın&#039;da eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki bir sitede oturan G.A'nın yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları, ekiplere, G.A'nın düşme sonucu yaralandığını söyledi. Yapılan incelemede G.A'nın vücudundaki yara izlerinin bıçaktan kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen A.A gözaltına alındı. 

Hafif yaralanan adam, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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