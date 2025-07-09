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Eskişehir’de şüpheli ölüm aydınlandı! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir’de şüpheli ölüm aydınlandı! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de iki çocuk babası Z.Y. yatağında ölü bulunmuştu. Şüpheli bulunan ölüme ilişkin inceleme başlatılırken, 43 yaşındaki adamın hayatını kaybetme nedeni ortaya çıktı.

Olay dün, 71 Evler Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmiş, bahse konu adreste 43 yaşındaki 2 çocuk babası Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulunmuştu. 

İhbar üzerine olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan polis ekipleri şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. 

Eskişehir’de şüpheli ölüm aydınlandı! Otopsi raporu gerçeği ortaya çıkardı - 1. Resim

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılan ve ilk otopsi yapılan Z.Y.'nin kalp problemi nedeniyle hayatını kaybetti belirlendi.

Detaylı inceleme ve tahlillerin sonuçların ileriki günlerde belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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