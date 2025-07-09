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Ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi günler sonra bulundu 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi günler sonra bulundu 
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın ünlü televizyon yıldızı Humaira Asghar, Karaçi’deki evinde ölü bulundu. Genç kadının cesedi, polis ekipleri tarafından bulunurken olayın cinayet olarak değerlendirilmediği bildirildi.

Pakistan’da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Asghar, Karaçi’deki evinde ölü bulundu. Genç kadının cesedi öldükten 20 gün sonra bulundu.

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi günler sonra bulundu  - 1. Resim

ÖLÜMÜNÜ KİRA BORCU ORTAYA ÇIKARDI

Ev sahibinin kira borcu nedeniyle mahkemeye başvurması ve mahkemede dairenin boşaltılması kararıyla ekipler ünlü yıldızın evine gitti. 
Evin içinde çürümüş bir ceset bulunurken cesedin Asghar’a ait olduğu belirlendi. 

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi günler sonra bulundu  - 2. Resim
Yapılan ilk incelemelerde, evde zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmadı. Bu nedenle, cinayet şüphesinin düşük olduğu bildirildi. 

''CESET İLERİ DERECEDE ÇÜRÜMÜŞ''

Olay yeri inceleme ekibinden Dr. Summaiya Syed, cesedin "ileri derecede çürümüş" olduğunu ve uzun süredir evde bulunduğunu ifade etti. Genç oyuncunun yalnız yaşadığı ve ölümünün üzerinden 20 gün geçmesine rağmen kimsenin haberinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Hayranları genç kadının ölümüyle sarsılırken sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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