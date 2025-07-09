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Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de arkadaşlarıyla bir araya gelen iki şüpheli, komşularına ait traktörü çalarak kamyonet ile Aydın'a götürdü. Branda ile gizledikleri 400 bin liralık traktörü yok parasına satmaya çalışan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde ikamet eden Remzi K. (76), traktörünün çalındığını fark etti. Yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulunması üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 1. Resim

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

JASAT timi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 128 kamera kaydı saniye saniye incelendi. JASAT timinin çalışması sonucu gece saatlerinde meydana hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi. JASAT, Otoyol ve Honaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler kaçmalarına fırsat verilmeden yakalanarak gözaltına alındı.

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 2. Resim

DENİZLİ’DEN AYDIN’A GÖTÜRMÜŞLER

Traktörü çalınan Remzi K.'nın komşusu olan Hamza G. (28) ve Durmuş G. (36), arkadaşlarıyla birlikte çaldıkları 350 - 400 bin TL değerindeki traktörü kamyonete yükleyip Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Aşkın K.'ya (66) değerinin çok altında 60 bin Tl'ye sattıkları tespit edildi. Söke'ye götürülen traktörü taşıyan kamyonetin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti. 

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 3. Resim

2 KİŞİ CEZAEVİNDE 

Hırsızlar kamyonete yükledikleri traktörün fark edilmemesi için de üzerini brandayla örttükleri görüldü. Aşkın K.'ya ait depoda yapılan aramalarda çalınan traktör bulunarak Denizli'de sahibine teslim edilirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç kayıtları ise dikkatlerden kaçmadı. Hamza G.'nin 14, Durmuş G.'nin 13, Durmuş İ.'nin 2 Aşkın K.'nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 4. Resim

Şüphelilerden Hamza G., ve Durmuş G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Durmuş İ., ve Aşkın K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 5. Resim

Böyle komşu olmaz olsun! Denizli’de çalıp Aydın’da sattılar… Aldıkları parayı duyan şaşırdı - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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