Kocaeli'de villa hırsızlığı: Kıskıvrak yakalandı! Hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 17:19 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 17:22 - Güncelleme:

Kocaeli'de bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalan şüpheli yakalandı. M.Y.A. isimli şüphelinin, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın M.Y.A. olduğunu belirledi. M.Y.A'nın, 2 hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, M.Y.A'yı dün yakalayarak gözaltına aldı. İlgili Haber Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş