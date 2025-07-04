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Kocaeli'de villa hırsızlığı: Kıskıvrak yakalandı! Hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de villa hırsızlığı: Kıskıvrak yakalandı! Hapis cezası olduğu ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalan şüpheli yakalandı. M.Y.A. isimli şüphelinin, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir villadan 194 bin TL değerinde 4 klima çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de villa hırsızlığı: Kıskıvrak yakalandı! Hapis cezası olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın M.Y.A. olduğunu belirledi. M.Y.A'nın, 2 hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, M.Y.A'yı dün yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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