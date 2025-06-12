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Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli, Gebze, Çöp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 4 katlı binadan gelen yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Dubleks daireden kamyonlarca çöp temizlendi.

Kocaeli'de Köşklü Çeşme Mahallesi 532/2 Sokak'taki 4 katlı binadan yoğun kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbar üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu olay yerine geldi.

Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı - 1. Resim

Gebze Belediyesi ekiplerinin sevk edildiği N.Ç. ve M.Ç'ye ait daireden çıkartılan çöpler kamyonlarla taşındı. Ev, çöplerin temizlenmesinin ardından ilaçlandı.

Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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