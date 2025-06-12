Kokuya dayanamadılar! Kocaeli'de bir evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 4 katlı binadan gelen yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. Dubleks daireden kamyonlarca çöp temizlendi.
Kocaeli'de Köşklü Çeşme Mahallesi 532/2 Sokak'taki 4 katlı binadan yoğun kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbar üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu olay yerine geldi.
Gebze Belediyesi ekiplerinin sevk edildiği N.Ç. ve M.Ç'ye ait daireden çıkartılan çöpler kamyonlarla taşındı. Ev, çöplerin temizlenmesinin ardından ilaçlandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş