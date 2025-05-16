Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Esenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti

Esenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenler&#039;de bir &#039;çöp ev&#039; vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya (63) isimli vatandaşın evinden 4 ton çöp çıktı. Ev belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından temizlenebildi. Mahalle muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Zabıtalar evini 3 kez boşalttı ama yeniden doldurdu" açıklamasını yaptı.

Esenler’de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya'nın evinden 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı. Kanser hastası olan Akkaya’nın farklı bir sokakta bulunan evi de 4 ay önce çöplerden dolayı boşaltıldı. Ardından şimdiki evine gelen yaşlı kadın, burayı da çöplerle doldurdu. Şu an ikamet ettiği evin yıllar önce de çöpler nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

Esenler'de yeni bir 'çöp ev' vakası! 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı - 1. Resim

ÇÖP YIĞINLARINDAN EVDE YAŞAMA ALANI KALMADI

Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya’nın evinin önünde bekledi. Dün sabah polis ekipleri, yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı. Eve giren ekipler, biriken çöplerden alan kalmadığını gördü. Daha sonra Esenler Belediyesi’nden gelen temizlik işleri görevlileri, zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı.

Esenler'de yeni bir 'çöp ev' vakası! 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı - 2. Resim

Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynakla tekrar takıldı. Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi. Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı. Akkaya ve zihinsel engelli kızını, Esenler Belediyesi’nde görevli psikolog kontrol etti. Çöplerin boşaltılmasıyla birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

Esenler'de yeni bir 'çöp ev' vakası! 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı - 3. Resim

"EVİ 3 DEFA BOŞALTILDI, TEKRAR DOLDURDU"

Çöp evle ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık, evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile evi boşaltıyoruz. Daha önce de başka sokakta bir çöp ev vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Esenler'de yeni bir 'çöp ev' vakası! 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı - 4. Resim

"EVİNİ HER SENE ÇÖPLE DOLDURUYOR"

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı, "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler. Bir bakım evine yatırılmaları lazım, burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalar her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her seneevi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşular şikayetçi. Burası her zaman böyle" dedi.

Esenler'de yeni bir 'çöp ev' vakası! 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi...İlber Ortaylı öğrencilerle tartıştı! Sözü sloganlarla kesilince "Sus bakalım" diyerek tepki gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Termometreler 0 dereceyi gördü, lapa lapa kar yağdı - YaşamGörüntüler az önce geldi! Lapa lapa kar yağdıZarar büyük: 1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini su altında bıraktı! - Yaşam1 haftadır süren sağanak, tarım arazilerini suyla kapladı3 kente mayıs ayında kar yağdı: Vatandaş şaşkın - Yaşam3 kente mayıs ayında kar yağdıGeylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat etti - YaşamGeylani ailesinin acı günü! Seyyide Saadet Geylani vefat ettiMantar enfeksiyonunda onlara dikkat: Ciğerlere inebilir... - YaşamMantar enfeksiyonunda onlara dikkat: Ciğerlere inebilir...Jiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda! Görenler hemen telefona sarıldı - YaşamJiletli tellere dolanmış, tam 1,5 metre boyunda!
Sonraki Haber Yükleniyor...