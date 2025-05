Esenler'de bir 'çöp ev' vakası daha! 4 ay sonra aynı görüntüler: Komşuları isyan etti

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya (63) isimli vatandaşın evinden 4 ton çöp çıktı. Ev belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından temizlenebildi. Mahalle muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Zabıtalar evini 3 kez boşalttı ama yeniden doldurdu" açıklamasını yaptı.

Esenler’de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya'nın evinden 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı. Kanser hastası olan Akkaya’nın farklı bir sokakta bulunan evi de 4 ay önce çöplerden dolayı boşaltıldı. Ardından şimdiki evine gelen yaşlı kadın, burayı da çöplerle doldurdu. Şu an ikamet ettiği evin yıllar önce de çöpler nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

ÇÖP YIĞINLARINDAN EVDE YAŞAMA ALANI KALMADI

Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya’nın evinin önünde bekledi. Dün sabah polis ekipleri, yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı. Eve giren ekipler, biriken çöplerden alan kalmadığını gördü. Daha sonra Esenler Belediyesi’nden gelen temizlik işleri görevlileri, zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı.

Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynakla tekrar takıldı. Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi. Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı. Akkaya ve zihinsel engelli kızını, Esenler Belediyesi’nde görevli psikolog kontrol etti. Çöplerin boşaltılmasıyla birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

"EVİ 3 DEFA BOŞALTILDI, TEKRAR DOLDURDU"

Çöp evle ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık, evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile evi boşaltıyoruz. Daha önce de başka sokakta bir çöp ev vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"EVİNİ HER SENE ÇÖPLE DOLDURUYOR"

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı, "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler. Bir bakım evine yatırılmaları lazım, burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalar her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her seneevi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşular şikayetçi. Burası her zaman böyle" dedi.