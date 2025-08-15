Özelleştirme ihalesinde milyonlar konuştu! Rekor teklif Balıkesir'deki taşınmaza geldi

Ankara, Balıkesir, İzmir, Yalova ve Muğla'daki 5 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 858 milyon 369 bin liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 5 ildeki 5 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 4 bin 937,72 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Yunis Aydın tarafından 50 milyon 250 bin lirayla verildi.

TCDD adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki 15 bin 370,21 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Karaaslan Ortak Girişim Grubu tarafından 741 milyon 640 bin lirayla sunuldu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki 500 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif ise Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 8 milyon 950 bin lirayla verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 251,10 metrekarelik taşınmazlara en yüksek teklif, Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. tarafından 28 milyon lirayla sunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki 1156,97 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif 29 milyon 529 bin lirayla SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından verildi. Böylece 5 taşınmaz için 858 milyon 369 bin liralık teklif alındı.