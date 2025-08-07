Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar

Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

TİGEM e-satış ile 51 tayın satışından 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti. İhalede "Ergüneş" adlı erkek tay 2 milyon 650 bin liraya satılırken, Keremnur" isimli erkek tay ise 2 milyon 250 bin lira bedelle satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

E-satış ile yapılan ihalede "Ergüneş" adlı erkek tay Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alındı.

Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar - 1. Resim

Bu tayı, 2 milyon 250 bin lira bedelle "Keremnur" isimli erkek tay ve 2 milyon 50 bin lirayla da "Dev Yürek" adlı erkek tay takip etti.

Satışı gerçekleştirilen 51 tayda 27 milyon 750 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Lüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı - Yaşam12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti!İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü - YaşamFırtına sonrası dev dalgalar oluştu!İstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi! Tam 3,7 milyon yavru bırakıldı - Yaşamİstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi!Nefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti! - YaşamNefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti!Norveç'in yapamadığını Türk akademisyenler yaptı! İhracat lideri olduğumuz alanda kayıplar sıfıra inecek - YaşamNorveç'in yapamadığını Türk akademisyenler yaptıKırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı... - YaşamKırklareli ürküten görüntü! Kuşlar ava çıktı...
Sonraki Haber Yükleniyor...