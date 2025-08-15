Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Kurum'dan 'Balıkesir' açıklaması: 831 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Bakan Kurum'dan 'Balıkesir' açıklaması: 831 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

- Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen illerde yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen illerde, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, Next Sosyal'deki hesabından, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hasar tespit ekiplerinin depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurum, toplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."

