Çocuk ve gençler kumardaki ödül tuzağına düşüyor! Yeşilay raporu tehlikeyi gözler önüne serdi

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Geçtiğimiz günlerde Yeşilay tarafından yayımlanan kumar bağımlılığı raporu, Türkiye’de kumar oynama oranlarının son üç yılda belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. 15 yaş üzeri her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığının vurgulandığı raporda, en çok tercih edilen oyunların piyango, spor bahisleri ve loto olduğu belirtildi.

Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde yasa dışı bahis oranının dikkat çekici düzeyde olduğu aktarıldı. Demografik olarak bakıldığında ise, erkeklerin kumar oynama oranı kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat. Çevrim içi kumar alışkanlıklarında sosyal çevrenin etkisi olduğu da öne çıkan bulgular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığının önüne geçmek için resmî makamların titiz çalışmalar yürüttüğünü bildirmişti.

DİKKAT EKSİKLİĞİ DAVETİYE ÇIKARIYOR

PSİKİYATRİST DOÇ. DR. HAKAN ÖĞÜTLÜ: Konuyu gazetemize değerlendiren çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, ergenliğin beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olduğunu vurguladı. Bu dönemde beyinde dürtü kontrolünü sağlayan bölgenin henüz tam olarak gelişmediği için risk alma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu aktardı.

Öğütlü, çocukların ödül odaklı davranışlara karşı daha hassas olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Kumar, başlangıçta küçük ödüller kazandırsa da sonrasında büyük zararlar veriyor. Tekrar kazanma ihtimali, çocuğun oynamayı sürdürmesine neden oluyor. Bu döngü bağımlılığı körüklüyor. Birçok hastam bu şekilde kumar bağımlısı oldu ve milyonlarca lira kaybetti. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavi edilmemesi, ilerleyen süreçte farklı bağımlılık türlerine de zemin hazırlıyor.

ERKEN YAŞTA BİLİNÇ KAZANDIRILMALI

PSİKOLOG ECE BAHAT: Kumarla mücadelede en önemli adımın erken yaşta bilinçlendirme olduğunun altını çizen psikolog Ece Bahat, kumarın bir eğlence değil, ciddi bir risk davranışı olduğunun anlatılması gerektiğini vurguladı. “Ailelerin bu konuda farkındalık kazanması, çocuklarının internet ve sosyal çevre kullanımını yakından takip etmesi çok değerli” diyen Bahat “Erken farkındalık ise kritik bir nokta; çünkü riskli davranışlar henüz alışkanlığa ve bağımlılığa dönüşmeden önce fark edilirse önleyici çalışmalar ile destekleyici müdahaleler çok daha etkili sonuç verir. Öte yandan erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kumar oynamasında ise toplumsal roller etkili. Ayrıca ekonomik zorluklar da insanları kısa yoldan para kazanma arayışına itiyor” ifadelerini kullandı.

SANAL ORTAMDAKİ RİSKLER AZALTILMALI

HUKUKÇU YEŞİM AYDIN: Konunun hukuki boyutunu değerlendiren hukukçu Yeşim Aydın, Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde kumar oynanması için yer veya imkân sağlamanın suç olarak düzenlendiğini hatırlattı. Aydın “Mevzuatta dağınıklık söz konusu. TCK, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamayı suç olarak düzenlerken; kumar oynama fiili Kabahatler Kanunu’nda idari para cezası gerektiren bir eylem olarak tanımlanmıştır. Bu farklı yaklaşım, uygulamada çeşitli hukuki ve pratik problemlere yol açmaktadır. Bu suçun çocukların kumar oynamasına yönelik işlenmesi hâlinde ceza artırılmakta, bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi durumunda ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmektedir” dedi.

Risk gruplarına yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı: