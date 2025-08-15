Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi 

Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi 

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi 
Sağlık, Gıda Güvenliği, Sucuk, Peynir, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Haber
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi. Bakanlık tarafından yapılan bildiride bir sucuk markasının içinde domuz eti, 2 peynirde ise natamisin tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos tarihinde 3 ürün daha ekleyerek, 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini' güncelledi. 

Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - 1. Resim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bir sucuk domuz eti, iki peynir de natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - 2. Resim

SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI

Denetimler sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan raporlara göre Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Bifet’ markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - 3. Resim

İKİ PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirler de natamisin nedeniyle uygunsuz bulundu. 

Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - 4. Resim

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ‘natamisin’, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Solskjaer'den Beşiktaş için acı itiraf: Maçlara böyle başlarsak, kazanmak zor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas tarihi camisine kavuşuyor! Kayıp mezar taşı da gün yüzüne çıkarılıyor - YaşamKayıp mezar taşı bulundu, şehir 460 yıllık camisine kavuşuyorGurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - Yaşam"Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz"Seben Gölü'nün adacıklarını inekler bastı, köylüler şaşkına döndü - YaşamGölde oluşan adacıkları inekler bastıBir kentte denize girmek yasaklandı - YaşamBir kentte denize girmek yasaklandı7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede... Uzmanlar aileleri uyarıyor: Bunları sürmeyin! - Yaşam7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede! Uzmanlar aileleri uyardıBir kentte 'bulut dağıtma bombası' iddiası! Dua sonrası ses geldi, yağmur gelmedi - YaşamBir kentte 'bulut dağıtma bombası' iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...