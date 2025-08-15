Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos tarihinde 3 ürün daha ekleyerek, 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini' güncelledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bir sucuk domuz eti, iki peynir de natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI

Denetimler sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan raporlara göre Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Bifet’ markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi.

İKİ PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirler de natamisin nedeniyle uygunsuz bulundu.

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ‘natamisin’, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesidir.