Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi
Yaşam Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi. Bakanlık tarafından yapılan bildiride bir sucuk markasının içinde domuz eti, 2 peynirde ise natamisin tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ağustos tarihinde 3 ürün daha ekleyerek, 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini' güncelledi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bir sucuk domuz eti, iki peynir de natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.
SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI
Denetimler sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan raporlara göre Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Bifet’ markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi.
İKİ PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirler de natamisin nedeniyle uygunsuz bulundu.
NATAMİSİN NEDİR?
Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ‘natamisin’, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesidir.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru