Burdur'da otomobil ile traktör çarpıştı: Yaralıların yarısı çocuk!

Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda tali yoldan çıkan traktör ile yolda seyir halde olan otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Büğdüz köy grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan Mustafa A.(45) idaresindeki römork takılı traktör ile yoldan seyir halinde olan Ahmet Ç.(30) idaresindeki otomobil çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada traktör ve bağlı olan römork devrilip otomobil ise hurdaya dönerken traktör sürücüsü Mustafa A., otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Ç.(32), Miraç Ç.(5), Hiranur Ç.(1) ve Elif Ç.(5) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.