Sakarya'da feci kazada can pazarı! Yaralılar var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda, F.Ç. idaresindeki 54 KV 906 plakalı ve M.B.A. yönetimindeki 34 KES 18 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden F.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.