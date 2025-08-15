Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da feci kazada can pazarı! Yaralılar var

Sakarya'da feci kazada can pazarı! Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da feci kazada can pazarı! Yaralılar var
Sakarya, Hendek, Trafik Kazası, Yaralanma, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda, F.Ç. idaresindeki 54 KV 906 plakalı ve M.B.A. yönetimindeki 34 KES 18 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da feci kazada can pazarı! Yaralılar var - 1. Resim

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden F.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi Yolun karşısına geçmek istemişti! Otomobilin adama çarptığı feci kaza kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolun karşısına geçmek istemişti! Otomobilin adama çarptığı feci kaza kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçmek istemişti! Otomobilin adama çarptığı feci kaza kameradaErzurum'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 8 kişi yaralandı - 3. SayfaYolcu otobüsü ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı varİstanbul yönünde gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti - 3. SayfaÜst düzey yönetici hayatını kaybettiTers alevlere yakalandı! Orman kahramanlarının zor anları kamerada - 3. SayfaTers alevlere yakalandılar!Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor - 3. SayfaAdana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyorKartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu - 3. SayfaKartal'da kuvvetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı parçalanarak uçtu
Sonraki Haber Yükleniyor...