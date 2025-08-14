Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz"

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bazı gurbetçiler "Vatana girerken çok mutlu oluyoruz, ayrılırken ise hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz." açıklamasını yaptı.

Tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıktı.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - 1. Resim

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - 2. Resim

Memleketi Giresun'dan Fransa'ya dönüş yapan gurbetçilerden Zehra Önal duygularını şu ifadelerle anlattı:

"HİÇ GİTMEK İSTEMİYORUZ AMA MECBURUZ"

"Evet, gerçekten ülkemizi çok özlüyoruz. İnsanın kendi ülkesinin taşını, toprağını özlemesi başka bir şey. İlk önce bayrağımızı görüyoruz ve insanın içinden ağlamak geliyor. Vatana girerken çok mutlu oluyoruz, ayrılırken ise hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz. Türkiye'de yaşayan herkese selam olsun, Allah herkesin işini kolaylaştırsın. Gurbet zor, insan üzülüyor. Çok şey söylemek istiyoruz ama kelimeler yetmiyor"

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - 3. Resim

"DÖNÜŞTE AYRILIK HÜZNÜ SARIYOR"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Ali Kılınç ise, "İnsanlarımızın bize karşı bazı davranışları bizi üzüyor ama yıldırmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Biz Türkiye'ye geldiğimizde geziye çıkmıyoruz, ana vatanımıza, sılamıza, toprağımıza dönüyoruz. Beklentimiz, bize karşı biraz daha hoşgörülü olunması. Türk bayrağını gördükten sonra insanın içindeki o kavuşma arzusu tarif edilemez. Dönüşte ise tam tersi, ayrılık hüznü sarıyor. Bu ülkenin kıymetini, ancak ondan uzak kaldığınızda anlıyorsunuz. Burada yaşayan insanlara da tavsiyem, bu toprakların değerini bilsinler" dedi.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - 4. Resim

"GELİRKEN HEYECAN, GİDERKEN HÜZÜN"

Avusturya'dan dönüş yapan gurbetçi Selçuk Yılmaz da, "Memlekete gittik, ailemizi ziyaret ettik, ufak bir tatil yaptık. Şimdi dönüş yolundayız. Gidip tekrar işimize devam edeceğiz. Bir heyecanla geliyoruz ama giderken hüzün oluyor. Herkesin her şeyinin gönlünce olmasını, sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
