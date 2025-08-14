Bir kentte denize girmek yasaklandı

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı kararla olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlar uyardı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün önce yapılan açıklamada; Karadeniz'de 13 Ağustos'tan, 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtilerek tatilciler uyarılmıştı.