Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir kentte denize girmek yasaklandı

Bir kentte denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir kentte denize girmek yasaklandı
Sakarya, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın üç ilçesinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı kararla olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Bir kentte denize girmek yasaklandı - 1. Resim

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlar uyardı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün önce yapılan açıklamada; Karadeniz'de 13 Ağustos'tan, 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtilerek tatilciler uyarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç…Özgür Özel'in 'Murat Kapki-Mücahit Birinci' iddiasına soruşturma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede... Uzmanlar aileleri uyarıyor: Bunları sürmeyin! - Yaşam7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede! Uzmanlar aileleri uyardıBir kentte 'bulut dağıtma bombası' iddiası! Dua sonrası ses geldi, yağmur gelmedi - YaşamBir kentte 'bulut dağıtma bombası' iddiasıBöylesi az görülür! Düğünde takılan takıyı gören herkes şaşkına döndü - YaşamNe para ne altın... Takıyı gören şaşkına döndüŞehir alarm veriyor! Görenler tanıyamadı, sıcaklar bir göleti daha kuruttu - YaşamŞehir alarm veriyor! Görenler tanıyamadı, sıcaklar bir göleti daha kuruttuKıtalar aşarak geldi, İslamiyeti seçti! ABD'li King Müslüman oldu - YaşamABD'li King, Müslüman oldu60 Togg'la Çankırı çıkarması! En uzun konvoy düzenlendi - Yaşam60 Togg'la Çankırı çıkarması! En uzun konvoy düzenlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...