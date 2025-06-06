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Gökten boğa düştü, kimse ne olduğunu anlamadı! Kocaeli'de ilginç kurbanlık kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gökten boğa düştü, kimse ne olduğunu anlamadı! Kocaeli&#039;de ilginç kurbanlık kazası
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de müstakil bir evin arazisinde ipini koparan kurbanlık boğa, garajın çatısına çıktı. Kaçmaya çalışan boğa, çatının kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten garajda bulunan 41 BD 203 plakalı otomobilin üzerine düştü. Boğa, sahipleri tarafından demir korkuluklara bağlandı. Olayda otomobilde hasar oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı.

İlçenin Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta müstakil bir evin arazisinde ipini koparan kurbanlık boğa, garajın çatısına çıktı. 

Gökten boğa düştü, kimse ne olduğunu anlamadı! Kocaeli'de ilginç kurbanlık kazası - 1. Resim

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kaçmaya çalışan boğa, çatının kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten garajda bulunan 41 BD 203 plakalı otomobilin üzerine düştü. Boğa, sahipleri tarafından demir korkuluklara bağlandı. Olayda otomobilde hasar oluştu.

Ayaz Efe Kaçmaz, "Hayvanı merdivenden çıkartmaya başladık, evin arkasına bağladıktan sonra hayvan ipleri kopardı. Önce bahçeye doğru koşmaya başladı, sonra çatıya atladı. Daha sonrasında garajın üstünden duvara indi, orada kaldı. Zor zapt ederek çıkarttık, yolun kenarındaki çitlere bağladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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