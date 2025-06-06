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Kocaeli'de apartmanda yangın paniği: 2 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli&#039;de apartmanda yangın paniği: 2 kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 406. Sokak'ta bulunan Saliha Y'ye ait 3 katlı apartmanın giriş katındaki kiracı olarak yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katta oturan 2 kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi Saliha Y. ise yaşadığı panik nedeniyle fenalık geçirdi. Dumandan etkilenen 2 kişi ve ev sahibi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın ardından kaçan ve yangını çıkardığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, Gebze Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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