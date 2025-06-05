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Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da bir sitedeki 13 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda iftaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahsur kalanların olduğu binadaki yangında ekiplerin zamana karşı yarışı sürüyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalanların da olduğu binada tahliye ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış başladı - 1. Resim

BİNADA MAHSUR KALANLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış başladı - 2. Resim

Çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek ambulanslara alındığı öğrenilirken, yangın söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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