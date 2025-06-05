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Yangında hem evi hem de biriktirdiği binlerce lirası kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangında hem evi hem de biriktirdiği binlerce lirası kül oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da çıkan yangında tek katlı taş ev kullanılamaz hale geldi. Evdeki eşyaların da zarar gördüğü yangında, ev sahibinin uzun süredir biriktirdiği 80 bin TL parası da küle döndü.

Karataş Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 SAATTE KÜLE DÖNDÜ

Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında hem evi hem de biriktirdiği binlerce lirası kül oldu - 1. Resim

80 BİN LİRASI KÜL OLDU

Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit paranın da yandığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yangında hem evi hem de biriktirdiği binlerce lirası kül oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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