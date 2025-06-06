Diyarbakır'da feci kaza! Geride 1 çocuk, 4 torun bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2025 14:18 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 14:21 - Güncelleme:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Salat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hazal Kayıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayıhan'ın kızı, damadı sürücü G.K. ve 4 torunu yaralandı.

Diyarbakır’da feci bir olay yaşandı. İlgili Haber Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var FECİ KAZADA CAN KAYBI VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR Kenti Bismil ilçesinde, G.K'nin kullandığı 61 KP 428 plakalı otomobil, Salat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hazal Kayıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayıhan'ın kızı, damadı sürücü G.K. ve 4 torunu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş