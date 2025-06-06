Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da meydana gelen kazada otomobil, ambulansla çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Yıldırım idaresindeki otomobil ile ambulans çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobilde bulunan Fatma Durmuşoğlu (64) hayatını kaybederken, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli yaralandı.

Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Durmuşoğlu'nun cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altın bayramda da yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatıBakan Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dayısını bıçaklayan adam bayram günü cezaevine girdi - 3. SayfaDayısını bıçaklayan adam bayram günü cezaevine girdiBerberlerin mesaisi sabaha kadar sürdü! "Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım" - 3. SayfaSabah kadar açık kaldılar! "Kaç kişi oldu sayamadım"Bu bayramda da yine aynı görüntü! Acemi kasaplar hastanelik oldu - 3. SayfaAcemi kasaplar hastanelik olduTek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı - 3. SayfaTek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı!Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı - 3. SayfaZonguldak polisini alarma geçiren gelenek!Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsü devrildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...