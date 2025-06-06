Adana'da kaza! Otomobil ambulansla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 10:10 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 10:42 - Güncelleme:

Adana'da meydana gelen kazada otomobil, ambulansla çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Yıldırım idaresindeki otomobil ile ambulans çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Kazada otomobilde bulunan Fatma Durmuşoğlu (64) hayatını kaybederken, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. İlgili Haber Zonguldak'ta feci kaza! 2 genç canından oldu Durmuşoğlu'nun cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. İlgili Haber İzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş